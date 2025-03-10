Erzincan’da 14 Asırlık Mukabele Geleneği Yaşatılıyor

14 ASIRLIK GELENEK YAŞATILIYOR

Erzincan’da, 14 asırlık mukabele geleneği, genç hafızlar tarafından sürdürülmeye devam ediyor. İslam dünyasında geçmişten beri varlığını koruyan bu gelenek, yaşları 11 ile 15 arasında değişen genç hafızlar tarafından yaşatılıyor. Mukabele geleneği, toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunması ve bilenlerin gözleriyle Kur’an-ı Kerim’i takip ettiği, bilmeyenlerin dinlemesine olanak sağladığı anlamına geliyor. Bu gelenek, Erzincan’daki camilerde ramazan ayında yaşatılıyor.

CAMİLERDE YOĞUN ILGI

Erzincan’daki camilerde sabah ve ikindi namazlarından önce ve sonra hafızlar tarafından ezbere okunan mukabele etkinliğine çok sayıda vatandaş katılıyor. Cemaat, sabah ve ikindi namazlarından önce yerlerini alıyor ve burada 2 veya 4 hafız, ezbere okudukları Kur’an-ı Kerim’den her gün 1 cüz takip ediyor. İkindi namazından önce mukabele okuyan genç hafızlar, bu geleneği kendilerinin devam ettireceğine vurgu yapıyor.

GENÇ HAFIZLARDAN MÜCADELE

Mukabele sayesinde hafızlıklarını tekrar ettiklerini belirten genç hafız Kasım Doğan, bunun yanı sıra geleneklerini de arkadaşlarıyla birlikte sürdüreceklerini ifade ediyor. “2018 yılında hafızlığa başladım. 2020 yılında da mezun oldum. Geçmişten günümüze kadar hafızların okuyacağı mukabeleyi sürdürmeye çalışıyoruz. Hem hafızlığımı tekrar edip hem de Arapça mı yapıyorum. Haftanın her günü burada bir cüz mukabele okuyoruz.” diyor.