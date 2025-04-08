Erzincan’da 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Erzincan’da durdurulan bir araçta yabancı uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şahıs da gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda; Erzincan’a gelen bir araç içerisinde, yurda yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu birey ele geçirildi.

İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine yönlendirilirken, organizatör A.K. isimli şüpheli şahıs “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. A.K., Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.