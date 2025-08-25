Erzincan’da 16 Ekiple Huzur Uygulaması Yapıldı

HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan’da, 50 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen “Erzincan Huzur 24 Uygulaması” çerçevesinde 16 ekip çalıştı. Uygulama kapsamında 325 birey sorgulandı ve 21 umuma açık iş yeri denetlendi.

DENETİMLER VE SONUÇLAR

Denetimlerin sonucunda 1 iş yerinin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının olmadığı belirlendi. Ayrıca 2 işletmede ‘Mesul Müdür’ belgesinin bulunmadığı, 2 işletmede Vergi Levhasının olmadığı, 2 işletmede çalışanların SGK kaydının olmadıkları tespit edildi. Ek olarak, yoklama kaçağı olan 1 şahıs da denetim sırasında belirlenerek gerekli tebligatlar yapıldı ve tutanaklar hazırlandı.