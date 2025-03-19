Erzincan’da 20 Mart Okullar Tatil Mi?

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONRASI EĞİTİM DURUMU MERAK EDİLİYOR

Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle okullarda tatil olup olmayacağı gündemde. Erzincan’da okulların durumunu etkileyen bu hava koşulları hakkında henüz resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. 20 Mart Perşembe günü Erzincan’da kar yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, sabah saatlerinden itibaren ise Erzincan’da 5-20 cm arasında kar yağışı olabileceği belirtildi. Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara, buzlanma ve don gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İÇ KESİMLERDE VE DOĞU KARADENİZ’DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

17 Mart’ta İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızı 50-70 km/saat olmakla birlikte, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde bu hız 90 km/saat kadar çıkabiliyor. Pazartesi akşamı iç kesimlerin etkilenmeye başlaması, Perşembe günü sabah saatlerinde ise Doğu Karadeniz’de rüzgarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ayrıca çatı uçmaları ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA TEHLİKESİ

Batı Karadeniz’de, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de de rüzgarın batı ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği bildirilmiş durumda. Denizlerde yaşanabilecek fırtına, özellikle deniz ulaşımında sorunlara yol açabileceği için dikkatli olunması gereken bir konu.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava, batı ve iç bölgelerde zirai don hadisesini getirebilir. 20 Mart Perşembe gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege ve diğer iç kesimlerde bu durumun etkili olabileceği bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkat edip takip etmeleri gerekiyor.

KUVEETLİ RÜZGAR DİKKAT İSTİYOR

20 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de rejyonel değişiklikler öngörülüyor. Kuvvetli rüzgarın etkilerinin hissedileceği alanlarda ulaşımda aksamalara ve çeşitli olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı yüksek kesimlerinde ise fırtına bekleniyor.