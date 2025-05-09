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Erzincan’da 20 Şahıs Yakalandı

ERZİNCAN EMNİYETİ ARANAN ŞAHISLARI YAKALADI

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü operasyonlar kapsamında aranan şahıslara yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda, toplamda 40 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan 20 şahıs gözaltına alındı.

SON BİR HAFTA İÇİNDEKİ OPERASYONLAR

Polis ekiplerinin son bir hafta içinde yaptığı arama çalışmaları neticesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan 20 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

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