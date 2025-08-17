Erzincan’da 200 Bin Sazan Yavrusu

SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI İÇİN YAVRU BALIK BIRAKILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde, Erzincan’da baraj gölüne 200 bin adet sazan yavrusu salındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erzincan genelindeki baraj gölleri ve göletlerde tatlı su kaynaklarının faunasının korunarak sürdürülebilir bir seviyede tutulması ve sportif amaçlı olta balıkçılığının geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak yavru balık bırakıldığını belirtti. Bu proje dahilinde Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu’ndan temin edilen sazan yavruları, Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve teknik personelin katılımıyla Göyne Sulama Barajı’na bırakıldı.

TATLI SU KAYNAKLARININ ÖNEMİ VURGULANDI

Tatlı su kaynaklarının yaşam devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Koçaker, “Tatlı su kaynaklarımız hayatın devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla hayati öneme sahip bu kaynakların en iyi şekilde korunarak hem kalite hem de su kaynağı içerisindeki faunanın korunmasını önemsiyoruz,” dedi. Ayrıca, su kaynaklarındaki balık popülasyonunun artırılması için her yıl düzenli olarak su kaynaklarına yavru balık bırakmaya devam ettiklerini belirtti. Koçaker, “Erzincan Göyne Barajımızı da 200 bin aynalı sazan yavrusuyla buluşturduk. Bu hem biyoçeşitliliğin ve faunanın korunması hem de sportif amaçlı olta balıkçılığının gelişmesine katkı sağlayacak,” şeklinde konuştu. Son olarak, su kaynaklarındaki avcılığın belirli zamanları ve kurallarının bulunduğuna da dikkat çekti ve bu kuralların titizlikle takip edildiğini ifade etti.