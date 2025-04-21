Erzincan’da 23 Nisan Basketbol Müsabakaları Yapıldı

ETKİNLİKLERİN HEDEFİ SPORUN SEVDİRİLMESİ

Erzincan’da 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Bu organizasyon, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzincan’da gerçekleştirildi. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalar, Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu’nda yapıldı.

GENÇ SPORCULARIN HEYECANI

Müsabakalara 4 erkek takımı ve 2 kız takımı katıldı ve bu takımlar kıyasıya mücadele ederek seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Sporcular, takım ruhunu ve bireysel yeteneklerini gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin amacının sadece yarışmak değil, aynı zamanda çocuklara sporu sevdirmek ve onların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

ÖDÜLLER VE TEŞEKKÜR

Dereceye giren takımlar ödüllenirken, etkinliğe katılan tüm sporculara da teşekkür edildi. Bu tür organizasyonlar, gençleri spora yönlendiren önemli bir platform oluşturuyor.