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Erzincan’da 25 Yıl Hapis Zanlısı Yakalandı

ARANAN ZANLI YAKALANDI

Erzincan’da, kasten öldürme suçundan aranan bir kişi, hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunuyor. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda bu zanlının yakalanmasını sağladı.

BÜLENT K. GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonla, kasten öldürme suçundan aranan ve 25 yıl hapis cezası alan Bülent K. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, daha sonra adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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