Erzincan’da 31 Yıl Hapis Cezası

YAKALANAN KİŞİNİN SUÇU VE CEZASI

Erzincan’da 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. E.E. isimli şahıs, “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçuyla aranmaktaydı.

EMNİYET AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen E.E. isimli şahıs yakalanmış olup tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.