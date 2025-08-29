Erzincan’da 39 Kg Kaçak Nargile Tütünü

KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Erzincan’da, menşei belirsiz olan 39 kilo kaçak nargile tütünü ile 640 adet menşei belirsiz sipsi güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILIYOR

Gerçekleştirilen operasyonda, 39 kilogram TABDK bandrolü taşımayan nargile tütünü ve 640 adet menşei belirsiz sipsinin yakalandığı bildirildi. Bu gelişme doğrultusunda, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.