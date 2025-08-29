Erzincan’da 39 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ VE SİPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Erzincan’da düzenlenen bir operasyon sonucunda 39 kilo menşei belirsiz kaçak nargile tütünü ve 640 adet menşei belirsiz sipsi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi için çalışmalara başladı. Bu bağlamda faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi hedeflendi.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda, 39 kg TABDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü ve 640 adet menşei belirsiz sipsi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlemler sürüyor.