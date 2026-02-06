Erzincan’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Şoku

Türkiye 6 Şubat felaketinin yıldönümünde acılarını anarken, Erzincan bu kez depremle sarsıldı. Kemah ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.
Gündem
ABD Hazine Bakanı Bessent’ten İran Krizi Açıklamaları
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki kur krizi ve artan enflasyonun, Washington'un mali baskı politikalarının etkilerinden kaynaklandığını belirtti.
Gündem
Christian Atsu’nun Son Golü Depremin Sonrası Oldu
6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sırasında Hatayspor-Kasımpaşa maçında son dakikada gol atan Christian Atsu, felakette hayatını kaybetti. Onun hatırası, attığı son golle yaşatılıyor.
Gündem
ABD’nin İran’daki Vatandaşlarına Acil Çıkış Uyarısı
ABD, İran'daki güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti ve Tahran Büyükelçiliği çıkış planı yapmalarını önerdi.
Gündem
Erzincan’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Erzincan'da 4,9 şiddetinde bir deprem kaydedildi.
Gündem
Antalya Turizminde Rekor Artış Kaydedildi
2026 Ocak ayında Antalya ve Gazipaşa havalimanları, tarihlerinin en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısını kaydetti.