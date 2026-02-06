Erzincan’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Şoku

erzincan-da-4-9-buyuklugunde-deprem-soku

Türkiye 6 Şubat felaketinin yıldönümünde acılarını anarken, Erzincan bu kez depremle sarsıldı. Kemah ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD Hazine Bakanı Bessent’ten İran Krizi Açıklamaları

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'daki kur krizi ve artan enflasyonun, Washington'un mali baskı politikalarının etkilerinden kaynaklandığını belirtti.
Gündem

Christian Atsu’nun Son Golü Depremin Sonrası Oldu

6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sırasında Hatayspor-Kasımpaşa maçında son dakikada gol atan Christian Atsu, felakette hayatını kaybetti. Onun hatırası, attığı son golle yaşatılıyor.
Gündem

ABD’nin İran’daki Vatandaşlarına Acil Çıkış Uyarısı

ABD, İran'daki güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına acilen ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti ve Tahran Büyükelçiliği çıkış planı yapmalarını önerdi.
Gündem

Erzincan’da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzincan'da 4,9 şiddetinde bir deprem kaydedildi.
Gündem

Antalya Turizminde Rekor Artış Kaydedildi

2026 Ocak ayında Antalya ve Gazipaşa havalimanları, tarihlerinin en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısını kaydetti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.