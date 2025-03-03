Erzincan’da 4 Mart Kar Tatili Var mı?

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarılar sonrasında Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Erzincan ilinde, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda meraklar artıyor. Meteoroloji, birçok il için de daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Erzincan’da “okullar tatil mi?” sorusu gündeme geliyor. 4 Mart Salı günü Erzincan’da okullar kapalı mı? Bu konuda Erzincan Valiliği’nden henüz bir açıklama gelmedi.

ÇIĞ RİSKİ VE HAVA DURUMU

Son günlerde gerçekleşen kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek kar örtüsü oluştu. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyrettiği tahmin ediliyor ancak Pazartesi gününden itibaren bu durumun mevsim normalleri seviyesine yükseleceği öngörülüyor. Özellikle bölgedeki yüksek, dağlık ve eğimli alanlarda çığ riskinin fazla olduğu değerlendiriliyor. Bu tehlikelere karşı hem ilgililerin hem de vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİ

Kuzey Ege bölgesinde yarından itibaren (Pazartesi) akşam saatleri itibarıyla rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Bu fırtınanın, 04.03.2025 Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Erzincan’da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair güncel bir açıklama yapılması bekleniyor.