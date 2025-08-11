Erzincan’da 42 Litre Kaçak İçki Yakalandı

KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Erzincan’da yapılan bir operasyonda toplam 42 litre kaçak içki ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 5607 SKM suçu ile ilgili önleyici çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı güdüldü.

ELE GEÇİRİLEN İÇKİ MİKTARLARI

Yapılan çalışmalar sonucunda, 30 litre etil alkol, 6 litre viski ve 6 litre rakı ele geçirildi. Operasyonla ilgili olarak, H.Ö. adlı şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Erzincan’daki bu tür faaliyetler, emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesinin bir parçası olarak devam ediyor.