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Erzincan’da 5 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

YAKALANAN GÖÇMENLERİN SAYISI VE ORGANİZATÖRLER

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 5 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Bu kişiler, Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen iki araç içerisinde bulundu.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, gerekli işlemler yapılması amacıyla geri gönderme merkezine yönlendirildi. Ayrıca, R.C.E. ve M.M.E. isimli şahıslar “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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