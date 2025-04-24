Haberler

Erzincan’da 725 Sporcu Yarışıyor

ERZİNCAN’DA GÜREŞ HEYECANI BAŞLADI

Erzincan, 35 farklı ilden toplam 725 sporcunun katılımıyla 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları’na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Güreş Federasyonu öncülüğünde, Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, genç güreşçiler için büyük bir fırsat sunuyor.

SPORCULAR DERECE PEŞİNDE

Güreşçiler, Türkiye Şampiyonası’na katılmak ve derece elde edebilmek için arenada kıyasıya mücadele ediyor. Turnuva süresince, her sıklette ilk 10’a giren sporcular, federasyon tarafından belirlenecek ilde yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak. Müsabakaların 3 gün boyunca devam edeceği belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Şırnak’ta Toz Taşınımı Etkili Oldu

Şırnak'ta toz taşınımı, Cudi ve Gabar dağlarını görünmez hale getirdi. Meteoroloji, olumsuz hava koşullarının yarına kadar devam edeceğini açıkladı.
Haberler

Muğla’da Araç Çarpmasıyla Karakulak Öldü

Muğla-Antalya kara yolunda nesli tükenme tehlikesindeki karakulak, bir araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu tür ölümler için ekosistem geçiş alanlarının oluşturulmasını tavsiye ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.