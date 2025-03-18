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Erzincan’da 75 Yıllık Demir Ustası Vefat Etti

SÜRÜLEN DEMİRCİLİK MESLEĞİ

Erzincan’da 75 yıldır demircilik yapan Sebahattin Dayıkaraca (82), hayatını kaybetti. Erzincan Eski Sanayi’deki iş yerinde, bölgedeki yaygın tarım aletlerini üreten Dayıkaraca, 75 yıllık meslek hayatında balta, kazma, keser, orak ve dehre gibi köyde kullanılan aletleri yaparak yaşadı. Tek gözünü demircilik yaparken kaybetmiş olsa da her gün işe ilk günkü heyecanıyla geldi.

UZUN YILLAR BOYUNCA DEVAM EDEN MESLEK HAYATI

75 yıldır demir ocağında sıcak demir ustası olarak çalışan Dayıkaraca, unutulmaya yüz tutan mesleğini 1950 yılından beri büyük bir azimle devam ettirdi. Yarım asırdan fazla bir süre demire şekil veren ve ahilik unvanını taşıyan ustanın vefatı, tüm çevresinde derin bir üzüntü yarattı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Sebahattin Dayıkaraca dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Erzincan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca’nın babası olan Sebahattin Dayıkaraca’nın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Erzincan merkez Camii Kebir’de kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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