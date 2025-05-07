Erzincan’da 9 Kişi Gözaltına Alındı

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan’da kaydedilen yasa dışı bahis ve kumar operasyonuyla birlikte 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ile şans oyunlarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma başlattı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bir kurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ve 7 USB ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.