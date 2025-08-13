Erzincan’da 9 şahıs yakalandı

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan dolayı toplamda 17 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 9 şahıs yakalandı. Polis ekipleri, emirlerine göre aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarla önemli bir başarı sağladı.

HAKİM KARARIYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yakalanan şahıslar, adliyeye sevk edilerek işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Bu tür çalışmalar, kamu güvenliğini sağlamak ve aranan şahısların adalete erişimini sağlamak adına büyük önem taşıyor.