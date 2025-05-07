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Erzincan’da 9 Şüpheli Yakalandı

ERZİNCAN’DA SİBER SUÇ OPERASYONU

Erzincan’da polis tarafından gerçekleştirilen siber suç operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sağlanan “Masak Analiz Raporları” doğrultusunda, 7258 sayılı yasanın 5.1/c maddesine aykırı şekilde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlendiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Bu çerçevede 9 şahıs yakalandı.

DİJİTAL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda 1 kuru sıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk, 7 USB bellek ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlemler devam ediyor. Bu operasyon, Erzincan’daki siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü göstermiyor.

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