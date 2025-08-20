Erzincan’da 990 Makaron Ele Geçirildi

ERZİNCAN’DA KAÇAK Tütün OPERASYONU

Erzincan’da yapılan bir operasyonda, içi tütünle doldurulmuş 990 paket makaron ele geçirildi. Bu olayda bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 5607 SKM suçlarını önlemek, suçlu şahısları tespit etmek, şüpheli bireyleri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

MAKARONLAR TENKİT ALTINDA

Bu çalışmalar sırasında 990 paket, yani toplamda 19800 dal içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.O. isimli şüpheli kişi üzerinde adli işlemler başlatıldı.