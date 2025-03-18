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Erzincan’da Aile İftarı Düzenlendi

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu hizmetlerin önemi üzerine, personeli ve aileleri ile bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Farklı toplulukların bir araya geldiği bu etkinlikte, sosyal dayanışmanın önemi vurgulandı.

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRÜ BAŞKANLIĞINDA FAALİYET

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci’nin liderliğinde düzenlenen programda, müdürlüğe bağlı çalışanlar ve aileleri bir araya gelerek iftarlarını birlikte açtılar. 2025 Aile Yılı etkinlikleri altında gerçekleştirilen bu organizasyon, Ramazan ayının manevi atmosferinde aile bağlarını kuvvetlendirmek amacı taşıyor.

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