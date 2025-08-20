Haberler

Erzincan’da Araç Dereye Devrildi

ERZİNCAN’DA KAZA, ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Erzincan’da meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunda, 71 yaşındaki N.S.’nin kullandığı 24 AAN 540 plakalı aracın kontrolden çıkarak dereye düşmesiyle gerçekleşti.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından acil durum çağrısı yapılarak sağlık, polis ve jandarma ekipleri kısa sürede kaza yerine ulaştı. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte araçta bulunan S.S. (69), S.Ö. (45), İ.Ö. (17), E.Ö. (9) ve E.Ö. (5), hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Haberler

Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.