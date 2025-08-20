Erzincan’da Araç Dereye Devrildi

ERZİNCAN’DA KAZA, ÇOCUKLAR DA YARALANDI

Erzincan’da meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunda, 71 yaşındaki N.S.’nin kullandığı 24 AAN 540 plakalı aracın kontrolden çıkarak dereye düşmesiyle gerçekleşti.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından acil durum çağrısı yapılarak sağlık, polis ve jandarma ekipleri kısa sürede kaza yerine ulaştı. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte araçta bulunan S.S. (69), S.Ö. (45), İ.Ö. (17), E.Ö. (9) ve E.Ö. (5), hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.