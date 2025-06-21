Erzincan’da Araç Devrildi, Dört Yaralı

TRAFAK KAZASI VE YARALILAR

Erzincan’da bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, E.Y. yönetimindeki 09 ACH 158 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde Balabanlı köyü mevkisinde devrildi.

KAZA YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü E.Y. ile beraberindeki S.Y, Ö.Y. ve B.Y. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.