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Erzincan’da Araç Şarampole Devrildi

KAZA SONUCU YARALANANLAR VERİLDİ

Erzincan’da gerçekleşen bir trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ahmet I. yönetimindeki 01 CCG 86 plakalı araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kızıliniş mevkisinde şarampole düştü.

KAZA YERİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine, hemen kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü ile birlikte M.G. ve B.B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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