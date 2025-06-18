Erzincan’da Araç Sayısı 79 Bin 988

ERSİNCAN TRAFİĞİ VE ARAÇ SAYISI GÜNCELLEŞİYOR

Erzincan’da, mayıs ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 79 bin 988 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ait motorlu kara taşıtları ile ilgili veriyi açıkladı. Bu ay boyunca Türkiye genelinde 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Mayıs ayında kaydolan taşıtların %44,8’ini motosiklet, %41,4’ünü otomobil, %8,5’ini kamyonet, %2,6’sını traktör, %1,6’sını kamyon, %0,7’sini minibüs, %0,3’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ayrıca, trafiğe kayıt oranı bir önceki aya nazaran %9,5 artış gösterdi.

TAŞIT SAYISINDAKİ DEĞİŞİMLERİ BELLİ OLDU

Mayıs ayında, trafiğe kaydolan motosiklet sayısında %12,8, otomobillerde %8,4, traktörlerde %5,9, otobüslerde %5,1, kamyonetlerde %3,3 ve kamyonlarda ise %3,1 artış görüldü. Ancak özel amaçlı taşıtların kaydı %28,8 ve minibüslerin kaydı %5,9 azaldı. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına bakıldığında, toplam kaydolan taşıt sayısı %9,5 oranında düştü. Minibüslerde %18,7 ve kamyonetlerde %2,4 artış olurken, özel amaçlı taşıtlarda %50,5, traktörlerde %30,6, kamyonlarda %16,0, motosikletlerde %15,4, otobüslerde %10,9 ve otomobillerde %2,6 oranında azalma yaşandı.

TOPLAM ARAÇ SAYISI VE YAKIT TÜRLERİ

Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 182 bin 121 olarak kaydedildi. Bu taşıtların %51,8’ini otomobiller, %20,4’ünü motosikletler, %14,9’unu kamyonetler, %7,1’ini traktörler, %3,2’sini kamyonlar, %1,6’sını minibüsler, %0,7’sini otobüsler ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mayıs ayında 960 bin 640 adet taşıtın devri yapıldı ve bu devir işlemlerinde otomobiller %67,2, kamyonetler %14,7, motosikletler %11,3 oranında yer aldı.

YILIN İLK BEŞ AYLIK VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ocak-mayıs döneminde toplam 900 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı ve bu durum, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2’lik bir düşüş gösterdi. Bu süreçte trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise %64,5 artarak 19 bin 117 oldu. Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %47,3’ü benzinli, %28,1’i hibrit, %14,1’i elektrikli, %9,6’sı dizel ve %0,9’u LPG yakıtlı olarak kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde en fazla kayıt yapılan otomobillerin motor silindir hacmi 1300 ve altı olarak öne çıkıyor. Bu dönemde kaydedilen 435 bin 480 otomobilin %31,3’ü bu gruplarda yer aldı. Araç renkleri bakımından ise kaydı yapılan otomobillerin %40,4’ü gri, %25,1’i beyaz, %12,7’si siyah, %11,7’si mavi olarak belirlenmiştir.