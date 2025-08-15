Haberler

Erzincan’da Araçlar Çarpıştı, 3 Ölü

KAZA SONUCU ÖLENLER VE YARALILAR

Erzincan’da meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, sürücüleri belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşti.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER

Olayın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu bildirim üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk verilere göre kazanın ardından oluşan durumu değerlendiren ekipler, kara yolunun tek yönlü olarak kapatıldığını açıkladı.

Enerjisa Enerji, TSRS uyumlu raporunu yayımladı

Enerjisa Enerji, 2018'den bu yana düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu'na 2024 yılı için Türkiye'nin yeni sürdürülebilirlik standartlarına da uyumlu içerikler ekleyecek.
Eşref İnci’nin Dükkanında Kötü Kokular

Antalya'da uzun süre iş yerini açmayan bir kişi, kötü kokuların yayılması üzerine ölü bulundu. Olay, çevredeki insanları alarma geçirdi.

