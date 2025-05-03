Erzincan’da Arılar Yeni Sezona Hazırlanıyor

ARILARIN YENİ SEZONA HAZIRLIKLARI

Erzincan’da kış uykusundan uyanan bal arıları, baharın gelişiyle birlikte çiçeklerle buluşmaya başladı. Arıcılığın önemli merkezlerinden biri olan bu şehirde, çetin geçen kışın ardından arıcılar yeni sezon için hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Erzincan’ın zengin bitki çeşitliliği, bu bölgeyi bal üretiminde öne çıkarıyor. 125 bin kovan arıya sahip kentte arıcılar, yaz aylarında yapılacak hasat için kovanlarının bakımını yapıyor.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER

Uzun kış süresince, Erzincan’ın olumsuz hava koşulları arıları olumsuz etkiledi. Kışı atlatan arılar, sıcak havaların gelmesiyle özgürlüğe kavuşsalar da, zirai don nedeniyle besin bulmakta güçlük yaşıyor. Bu durum arıcıları, arıların besin ihtiyacını karşılamak için takviye besinler kullanmaya yöneltti. Erzincan’da arıcılık yapan Kalkan ailesi de, çiçek balı için gerekli hazırlıklara başladıklarını belirtiyor. 28 yıldır arıcılık yapan Veysel Kalkan, bu mesleğin aile birliğiyle yapıldığını ve zorluklarını da aktarıyor.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA VE AİLE DESTEK

Kalkan, “Bu süreklilik isteyen bir iş. Arıyı takip etmezsen bir haftada arılar ölebilir,” diyerek arıcılıkta dikkat edilmesi gerekenlerin altını çiziyor. Kış uykusundan uyanan arıların bakımını yapmanın önemine vurgu yapan Kalkan, “Besin şu anda çok önemli. Don olayı oldu bu yıl. Arılara besin takviyesi yapıyoruz. Zaten kışın uzun sürmesinden dolayı arılar kıştan zayıf çıktılar,” ifadelerini kullanıyor. Lise son sınıf öğrencisi Zeynep Gülsüm Kalkan ise, babasına yardımcı olarak bu işi gönüllü yaptığını ve zamanını daha değerli geçirmeye çalıştığını belirtiyor.

Erzincan’ın bal örtüsü ve bitki florasının zengin olduğunu ifade eden Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, “Erzincan’da geven ve kekik balının çok önemli olduğunu” belirtiyor. Özendi, şehirde 125 bin kovan arının bulunduğunu, bunun yanı sıra dışarıdan gelen 200 bin kovan gezgin arıcının da bulunduğunu aktarıyor. Arı Yetiştiricileri Birliği olarak, arıcıların daha fazla kazanç elde etmeleri ve bal kalitelerini artırmaları için tüm desteği sağladıklarını dile getiriyor. Ayrıca, arıcılara konularında uzman hocalardan eğitim verdiklerini de sözlerine ekliyor.