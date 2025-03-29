Erzincan’da Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde, il merkezinde asayiş uygulaması düzenlendi. Akşam saatlerinde, polis ekipleri vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla tedbirler aldı. Güven ve huzur uygulaması periyodik olarak gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla yapılan uygulama kapsamında, vatandaşların GBT sorgusu yaparak şahısları kontrol etti. Ayrıca, araçlar, parklar, bahçeler ve işyerleri denetlendi.

BAYRAM TEDBİRLERİ AÇIKLANDI

Erzincan Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde alınan tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Ramazan Bayramı boyunca 176 ekipten oluşan 1465 personelin görev yapacağı belirtildi. Açıklamada, 297 sağlık çalışanının ramazan süresince hizmet vereceği, 24 ambulans ile de kesintisiz sağlık hizmetinin sunulacağı ifade edildi. Ayrıca, itfaiye ekiplerinin yangın ve benzeri durumlara karşı hazırlık içerisinde olduğu kaydedildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerine devam ederken, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de fahiş fiyat, tarife ve fiyat listeleri üzerine denetimlerini sürdüreceği aktarıldı.