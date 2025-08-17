Erzincan’da Aşı Programı Uygulanıyor

ŞAP HASTALIĞIYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Erzincan’da şap hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamındaki yoğun aşı programı ile hayvan sağlığı güvence altına alınıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şap hastalığının önlenmesi için alınan tedbirler doğrultusunda çalışmaların sürdüğü, kent merkezi ile ilçelerdeki hassas bölgeler başta olmak üzere yaklaşık 50 bin hayvanda aşılama işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Ekipler, aşı kampanyasına hafta sonları da dahil olmak üzere devam ederek şap hastalığına karşı mücadelesini sürdürüyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI TITİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kent genelinde tüm ekiplerin hazır hâle getirilerek aşılama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirtiyor. Kampanyanın son hayvan aşılanana kadar süreceğini vurgulayan Koçaker, Erzincan genelinde bugüne kadar herhangi bir SAT-1 serotipinin görülmediğini söyledi. Şap aşılama dönemi boyunca ve sonrasında kent genelinde ilk 6 ay içinde 140 bin doz şap aşısı yaparak tüm hayvanları şap hastalığına karşı koruduklarını ifade ediyor.

BIYOGUVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEDE UYGULANIYOR

Koçaker, biyogüvenlik tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığını aktarıyor. Bu kapsamda tedbirleri elden bırakmadıklarını ve hayvan hareketlerini kontrol altında tuttuklarını belirtiyor. Ayrıca yetiştiricileri bilgilendirmeye devam ettiklerini de sözlerine ekliyor.