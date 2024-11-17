Erzincan’da Askeri Personel Ölü Bulundu

UZMAN ÇAVUŞUN ÖLÜMÜ ERZİNCAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Erzincan’daki bir otelde konaklayan 30 yaşındaki uzman çavuş, odasında ölü olarak bulundu. Genç askerin, “beylik tabancasıyla hayatına son verdiği” yönünde iddialar ortaya atılıyor. Erzincan.net adlı internet sitesinde yer alan haber, otel sahibinin, odasından uzun bir süre haber alamaması üzerine durumu yetkililere iletmesiyle gündeme geldi.

OLAY YERİNE İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, uzman çavuşun cansız bedeniyle karşı karşıya kalındı ve ölümün “silahla kendine ateş etme” sonucu gerçekleştiği değerlendirildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından, uzman çavuşun cenazesi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin netleşmesi amacıyla otopsi yapılacağı belirtildi.