Erzincan’da Bayram Öncesi Alışveriş Yoğunluğu

ALİŞVERİŞ YOĞUNLUĞU ARTDI

Erzincan’da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda kalabalık oluşturdu. Bayram hazırlıkları için kentteki işlek caddeler yoğun bir şekilde insanlarla doldu. Bayram alışverişini son güne bırakan aileler, çocukları için ayakkabı ve kıyafet alımlarının yanı sıra tatlı, çikolata ve kolonya da satın alıyor.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKLARINI YAPIYOR

Bayram alışverişi için çarşıya çıktıklarını ifade eden Esma Yıldırım, “Sabah erken kalktık, evde börek, tatlı telaşı var. Biz de çarşıya geldik, bayram şekerimizi, kolonyamızı, kuruyemişimizi aldık. Bayram için bir hazırlığımız var. Güzel bir Ramazan ayı geçti. Güzel bir bayram geçmesini de diliyoruz” dedi.

ESNAF İŞLERDEN MEMNUN

İşlerinin yoğun olduğunu vurgulayan esnaf Selami Yüksel, “Bayramlık şeker, kuruyemiş ve kolonya satıyoruz. Bayram öncesi vatandaşlara hizmet ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.