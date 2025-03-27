Erzincan’da Bayram Öncesi Gıda Denetimi Arttı

Denetimlerin Sıklaştırılması

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram döneminde gıda denetimlerini arttırıyor. Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Erzincan genelindeki gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim alanlarında yürütülen denetimler, Ramazan Bayramı öncesinde titizlikle gerçekleştiriliyor. Gıda Kontrol ekipleri, bu kapsamda çalışmalara devam ediyor.

Denetimlere Üst Düzey Katılım

Ramazan ayı süresince gerçekleştirilen denetimlere, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Eyüp Aytaç da zaman zaman katılıyor. Erzincan’da toplam 2 bin 545 gıda işletmesi yıl boyunca denetleniyor. Ekipler, tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik titiz çalışmalar yürütüyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte çarşı ve pazarlardaki hareketlilik artarken, buna paralel olarak denetimler de sürüyor.

Bayram Öncesi Yoğunlaştırılan Denetimler

Bayram alışverişlerinin yoğunlaştığı süreçte, vatandaşların mağdur olmaması için Erzincan genelinde denetimlerin sıklığı artırıldı. Ekipler, özellikle bayram dönemi için gıda arzının artacağı alanlara yoğunlaşıyor. Kullanılan hammaddeler, üretim aşamaları, hijyen koşulları, gıda kodeksine uygunluk ve çalışanların çalışma ortamlarının yasalara uygunluğu gibi pek çok faktör denetleniyor.

Alper Koçaker’in Açıklamaları

Gıda denetimlerine katılan İl Müdürü Alper Koçaker, “Gıdada taklit ve tağşişin önlenmesi, mevzuata uygunluk ve tüketicilerin korunması” gibi amaçlarla gıda denetimlerinin Ramazan ayı boyunca olduğu gibi bayram öncesi ve sonrasında da titizlikle sürdürüleceğini belirtiyor. Koçaker, bu süreç içerisinde vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti. “Birkaç gün içinde Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Bayram öncesinde gıda satış noktalarında hareketlilik artıyor. Vatandaşlarımız başta kuruyemiş, tatlı, şeker ve çikolata gibi ürünleri satılan noktalarda alışveriş yapıyor. Bu nedenle denetimlerimizi daha da artırdık” şeklinde konuştu.