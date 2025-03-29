Erzincan’da Bayram Öncesi Mezarlık Ziyareti Yoğunluğu

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİNDE KABİRLER ZİYARET EDİLİYOR

Erzincan’da Ramazan Bayramı’nın arifesiyle birlikte çok sayıda vatandaş, hayatlarını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Erzincanlılar, arefe günü mezarlıklara akın etti. Kabirleri ziyaret edenler, kaybettikleri sevdikleri için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ediyor. Terzibaba Türbesi ve mezarlığında başlayan yoğunluk, bayramın birinci gününe dek sürmeye devam ediyor.

VATANDAŞLAR MEZARLARDA DUA EDİYOR

Kabir ziyaretleri sırasında, vefat eden yakınlarının başında dua eden vatandaşlar bazıları mezarları temizliyor, bazıları ise kabirlere ekilen çiçekleri suluyor. Ayrıca, ziyaretler sırasında şehit kabirleri de göz önünde bulunduruluyor. Bayramları huzursuz bir şekilde geçiren şehit yakınları, bayram sabahı namazdan sonra da kaybettikleri yakınlarının kabirleri başında dua etmeye geliyor.

GELENEKSEL ZİYARETLERİN ÖNEMİ

Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlardan Muhammed Aydın, “Her bayram öncesinde hayatını kaybeden yakınlarımızı ziyarete geliyoruz. Özellikle arefe günü ve bayramın birinci günü mezarlıklarda yoğunluk oluyor. Güzel bir gelenek bizim için. Buraya geliyoruz dua ediyoruz, Kur’an okuyoruz. Allah bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele etsin inşallah. Tüm İslam aleminin de bayramını şimdiden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.