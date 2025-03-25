Erzincan’da Bayram Öncesi Terzilerde Yoğun Mesai

BAYRAM HAZIRLIKLARI YOĞUNLAŞIYOR

Erzincan’da Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte terziler yoğun bir çalışma temposuna giriyor. Bayram tarihi yaklaştıkça alışverişlerde belirgin bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni giysiler satın alan vatandaşlar, kıyafetlerini kendi bedenlerine göre ayarlatmak için terzilerin kapısını çalıyor. Müşterilerin taleplerine yetişebilmek için çaba gösteren terziler, iftardan sonra dükkanlarını açarak sahur vaktine kadar çalışmaya devam ediyor.

YENİ MÜŞTERİ PROFİLİ

Terzilik yapan Sezai Tokgöz, Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle işlerinin açıldığını, ancak önceki yıllarda yaşanan yoğunluğun bu yıl olmadığını ifade ediyor. Tokgöz, sahur vaktine kadar çalıştıklarını belirterek, “İşlerimiz bir haftadır çok güzel, bayağı bir artış var. İnşallah böyle devam eder. Müşterinin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ben iftarımı açıp dükkana tekrar geliyorum. Sahur vaktine kadar yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bayram bittiğinde muhtemelen işler yine azalacak. Vatandaşlar büyük mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak veya genişletmek için daha çok geliyorlar. Öncelerde geleneksel kıyafetler diktirmeye gelen müşterilerimiz oldukça fazlaydı. Şimdilerde vatandaşlar hazır giyime daha çok yöneliyor” diyor.