Erzincan’da Bayram Öncesi Yoğun Alışveriş Hareketliliği

ALINAN YOĞUNLUKTAN ESNAF MEMNUN

Erzincan’da Ramazan Bayramı öncesi farklı şehirlerden gelen tatilcilerin katkısıyla çarşı ve pazarlardaki alışveriş yoğunluğu artıyor. Bayram arifesinde vatandaşlar alışveriş telaşına girişiyor. Özellikle Ordu Caddesi, Halitpaşa Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve Nermi Tombul Caddesi üzerindeki dükkanlar, alışveriş yapanların gözdesi haline geliyor. Alışveriş yapanlar, esnafın yüzünü güldürüyor. Bayram alışverişi için en güzel ürünleri sipariş eden esnaf, tezgahlarını bayrama hazırlıyor ve müşterilere kaliteli hizmet sunmak için gece gündüz çalışıyor.

ESNAFDAN BAYRAM MESAJI

Kuruyemişçi Ender Budak, “Bayramımız geldi, yoğunluğumuz başladı. Şu anda zaten görüyorsunuz milletimiz kuruyemiş ve lokumlarla bayram alışverişini yapıyor. Sabahın erken saatlerinde başlıyor mağazamızın yoğunluğu, aynı şekilde gecenin geç saatlerine kadar milletimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani şu anlık bu şekilde devam ediyoruz” diyor. Bu yoğunluk, hem müşterilere hem de esnafa bayram atmosferini yaşatıyor.

TRAFFİK SORUNU GÖZLEMLENİYOR

Öte yandan, ana arter ve caddelerde trafik zaman zaman tıkanarak durma noktasına geliyor. Trafik polisleri, teyakkuz halinde trafik akışını kontrol altına alıyor ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesiyor. Bu durum, bayram döneminde yaşanan yoğunluğu artıran bir başka etken olarak öne çıkıyor.