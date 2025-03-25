Erzincan’da Bayram Yoğunluğu: Otogarda Ek Seferler

ERMENEK’TE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Erzincan’da, bayram tatilini geçirmek için vatandaşlar otogara akın etti. Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bayram kalabalığı yaşanmaya başladı. Ramazan Bayramı’nı aileleri ve yakınlarıyla birlikte geçirmek isteyenler, otobüs terminaline gelerek memleketlerine gitmek için bilet almak üzere sıraya girdi.

OTOBÜS FİRMALARI EK SEFER DÜZENLİYOR

Yoğun talep nedeniyle otobüs firmaları, yolcuların mağdur olmaması için ek seferler düzenliyor. Otobüs firması yetkilileri, her ilde benzer bir yoğunluğun yaşandığını ve tatil yapacak olan vatandaşların biletlerini erken alması gerektiğini belirtiyor. Tatil planlarını önceden yapan birçok vatandaş biletlerini internet üzerinden alırken, son dakika tatil planı yapanlar ise bilet bulmakta zorluk yaşıyor.

YOLCULUKTA FİYATLARIN YÜKSELMESİ ENDİŞESİ

Ramazan Bayramı tatili boyunca yoğunluğun devam etmesi beklenirken, otobüs firmalarının ek seferlerini artırabileceği bildirildi. Yolculuk yapan vatandaşlar, bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederken, “Önceden bu paralarla uçaktan gidiş-dönüş bileti alınıyordu. İnşallah önümüzdeki süreçte fiyatlarda daha fazla artış yaşanmaz. Özellikle memleketlerinde tatil geçirmek isteyen öğrenciler bu durumdan çok etkilenebilir” açıklamasında bulundu.