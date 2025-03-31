Erzincan’da Bayramda Anlamlı Trafik Denetimi

BAYRAMDA ANLAMLI JEST

Erzincan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince sürücülere geleneksel denetimlerinin yanı sıra anlamlı bir sürpriz yaparak kolonya ve şeker ikram ediyor. Bu duyarlı uygulama, hem bayram coşkusunu yolda yaşatıyor hem de trafik güvenliğine dikkat çekiyor. Bayram tatili süresince, sürücülerin güvenliğini sağlamak hedefiyle sahada etkin bir denetim yapılıyor. Ancak bu denetimler, sadece trafik kurallarını kontrol etmeyi hedeflemiyor; sürücülere bayramın ruhuna uygun jestler de yapılıyor.

SÜRDÜRÜLEN DENETİMLER

Trafik ekipleri, yolda seyir halindeki sürücüleri durdurarak geleneksel evrak kontrolü yerine, kolonya ve şeker ikramında bulunuyor. Bayram coşkusunu yolda da yaşatmayı amaçlayan bu uygulama, vatandaşlar tarafından büyük bir takdir görüyor. Aynı zamanda sürücülere güvenli sürüş kurallarının hatırlatılmasıyla trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilinçlendirme yapılıyor. Ekipler, bayram süresince trafikte yoğunluk yaşandığını belirtiyor ve özellikle hız kurallarına uyulmasının, emniyet kemeri takılmasının ve dikkatsiz sürüşten kaçınılmasının önemine dikkat çekiyor.

Trafik güvenliğinin herkesin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan ekipler, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarının en büyük temennileri olduğunu ifade ediyor. Bu şekilde, bayram tatilinin hem coşkulu hem de güvenli bir şekilde geçirilmesini sağlamak hedefleniyor.