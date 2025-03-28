Erzincan’da Bayramda Nöbetçi Fırınlar Listesi

ERZİNCAN’DA NÖBETÇİ FIRINLAR BELİRLENDİ

Erzincan’da Ramazan Bayramı vesilesiyle nöbetçi olarak hizmet verecek fırınların listesi açıklandı. Bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar günü şehirde hiç nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü, yani 31 Mart Pazartesi günü vatandaşa hizmet verecek fırınlar belirlendi.

31 MART PAZARTESİ NÖBETÇİ FIRINLAR

31 Mart’ta nöbetçi olarak hizmet veren fırınlar şunlardır: Merkez Ekmek Fırını (Milli Egemenlik Caddesi), Gül Ekmek Kardeşler Fabrikası (İplik Fabrikası Caddesi), Mevlana Ekmek Fırını (Halitpaşa Mahallesi), İlk Yıldız Ekmek Fırını (13 Şubat Caddesi), Aydın Ekmek Fabrikası (Ordu Caddesi), Canmer Ekmek Fırını (Kızılay Mahallesi), Asel Fırını (Demirkent Mahallesi), Gümüşhane Ekmek Fırını (Kavakyolu Mahallesi), Somuncu Baba Fırını (Barbaros Mahallesi), Çorlu Ekmek Fırını (Yavuz Selim Mahallesi), Mis Ekmek Fırını (Adnan Menderes Caddesi).

1 NİSAN SALI NÖBETÇİ FIRINLAR

Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü olan 1 Nisan Salı günü içinse nöbetçi fırınlar şu şekildedir: Ertuş 2 Ekmek Fırını (Kırklar Caddesi), Yıldız 1 Ekmek Fırını (Akşemsettin Mahallesi), Osmanlı Fırını (Çukurkuyu Mahallesi), Kardeşler Ekmek Fırını (Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi), Çötenoğlu Ekmek Fırını (Kızılay Mahallesi), Karadeniz Ekmek Fırını (Demirkent Mahallesi), Er Mercan Ekmek Fırını (Mimar Sinan Mahallesi), Eğinlioğlu Ekmek Fırını (Merkez Çarsısı), Yıldız Ekmek Fırını (Fatih Mahallesi), Sevcan Ekmek Fırını (Buğday Meydanı), Geçit Ekmek Fırını (Geçit Mahallesi).

Bu fırınlar, Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç duyulan ekmek hizmetini sağlamak için hazır bulunuyor.