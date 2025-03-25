Erzincan’da Berberler Bayram Yoğunluğuna Hazır

BAYRAM YOĞUNLUĞU BELİRGİN HALE GELDİ

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken Erzincan’daki kuaför ve berberlerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bayram tıraşı için gelen müşteriler, yaşanan kalabalık nedeniyle randevu ile hizmet alıyor. Bakımlı bir görünümle bayrama girmek isteyen vatandaşlar, günler öncesinden berberlerle randevu oluşturuyor. Bayram gününe doğru, gece geç saatlere kadar hizmet verecek olan berberler, randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Berber Alparslan Türkeş, bayrama sayılı günler kaldığını belirterek, vatandaşların bayram tıraşını son güne bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Türkeş, geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade ederek; “Ramazan Bayramı’na az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağımızı tahmin ediyorum. Müşterilerimizin de burada oluşabilecek yoğunluğu hesaba katıp önceden randevu alması gerekiyor. Böylece işleyiş daha kolay oluyor. Biz berberler ve kuaförler bu bayram yoğunluğuna alışkınız. Vatandaşlarımızda da tatlı bir telaş oluyor. Yine de bayram tıraşlarını son güne bırakmazlarsa iyi olur. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı kutluyorum” diye ifade etti.