Erzincan’da Beş Göçmen Kaçakçıları Tutuklandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Erzincan’da 5 düzensiz göçmenle ilgili olarak gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 2 insan kaçakçısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi’nin faaliyetlerine dikkat çekti.

Ekipler, şüphelenilen iki aracı durdurdu ve bu araçlarda yaptıkları kontrollerde yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmış 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçuyla gözaltına alınan R.C.E. ve M.M.E. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan şüphelilerin, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik eylemleri sürüyor.