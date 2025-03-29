Erzincan’da “Bir Tabak Sevgi” Projesi

ÖĞRENCİLERİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

Erzincan’da lise öğrencileri, “Bir Tabak Sevgi” ismiyle hayata geçirdikleri bir proje ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi veya kendi yemeğini yapamayacak durumda olan ailelerin evlerine giderek onların iftar sofralarını hazırladı. Bu proje, Ramazan’ın o sıcak ve birleştirici ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

SEVGİ DOLU BİR PAYLAŞIM

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri, “Bir Tabak Sevgi” projesi sayesinde yaşlılar ve ihtiyaç sahibi insanların kapısını çaldı. Mutfağa girerek birlikte yemek hazırladılar ve tencerelerden yükselen buharla birlikte içten sohbetler de odaları doldurdu. Bir kaşık çorbada, bir dilim ekmekte paylaşmanın en güzel hali saklıydı.

DAYANIŞMANIN GÜCÜ

Bu gençlerin enerjisiyle yaşlıların tecrübesi buluştu, yalnızlık yerini dostluğa bıraktı. Bir tabak yemekle başlayan bu buluşma, aslında çok daha fazlasını sunuyordu; umut, dayanışma ve insan olmanın en nazik halini. Ramazan ayındaki bu proje, toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.