Erzincan’da Broiler Yetiştiriciliği Devam Ediyor

BROİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Erzincan’da hayvancılık sektörünün alt dallarından biri olan broiler yani etlik piliç yetiştiriciliği 40 farklı işletmede sürüyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, etlik piliç üretiminin yapıldığı tesislerde araştırmalar gerçekleştirdi. Koçaker, Erzincan Kanatlı Kombinası Müdürü Hakan Aktürk ile birlikte bu tesislerde detaylı incelemelerde bulunarak bilgi topladı.

TARIM SEKTÖRÜNDE ÇEŞİTLİLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’da tarım sektörünün çeşitliliğine dikkat çekerek hem broiler hem de yumurta tipi tavukçuluğun önemine vurgu yaptı. Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Erzincan’daki tek kanatlı kombinasının varlığının büyük bir avantaj olduğunu ifade etti ve sektörün Erzincan’da büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Koçaker, Erzincan’da üretilen ve burada kesilerek işlenen tavuk etinin hem ülke içinde hem de ihracat açısından değerlendirildiğini vurguladı. Ayrıca ESK Erzincan Kanatlı Kombinası ile sözleşmeli broiler üretimi gerçekleştiren 40 işletmenin, Erzincan ve ülke ekonomisine sağladığı katkının tartışılmaz olduğunu ifade etti.