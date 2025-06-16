Erzincan’da Çalışmalar Paylaşıldı, Bilgiler Verildi

TOPLANTIYLA YAPILAN ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Erzincan’da, Vali Hamza Aydoğdu’nun liderliğinde yürütülen ve planlanan projeler hakkında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, tarımdan eğitime, sağlıktan ulaşıma, turizmden istihdama kadar geniş bir yelpazede birçok alandaki çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

PJORELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan bu toplantıda, kentteki devam eden, tamamlanan ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat tarafından basın mensuplarına sunum eşliğinde bilgi verildi. Toplantıda; eğitim, sağlık, güvenlik, kültür, sanat, spor, tarım, ulaşım, altyapı ve istihdam gibi konular ele alındı ve Erzincan’ın kalkınmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.

SAĞLANAN BİLGİ AKIŞI

Sunumun ardından basın mensuplarının soruları yanıtlanarak, kamuoyunun projeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlandı.