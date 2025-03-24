Erzincan’da Cami-Çocuk Buluşması Gerçekleştirildi

ERZİNCAN’DA CAMİ-ÇOCUK BULUŞMASI DÜZENLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yürüttüğü “Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyor, Cami-Çocuk Buluşması” projesi kapsamında Erzincan’daki Bilal-i Habeşi Camii’nde, 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi. Programda, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Kur’an kurslarına katılan minik öğrenciler ve onların velileri hazır bulundu. Cami buluşmasında çocuklar ilahi, şiir ve maniler seslendirerek etkinliğe renk kattı. Ayrıca, çuval yarışı ve halat çekme gibi oyunlarla çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Programın sonunda miniklere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

CAMİ VE ÇOCUK BÜTÜNLEŞMESİ ÖNEMLİ

Etkinliğe katılan Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Ramazan ayında cami ve çocuk bütünleşmesinin önemine vurgu yaparak, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının bu bütünleşme için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Müftü Fakirullahoğlu, “Camiler, İslam’ın ilk döneminden itibaren pek çok fonksiyonu icra eden mekanlar olmuştur. Günümüzde de bu fonksiyonların canlı tutulması amacıyla hem şehirlerin kalbi hem de müminlerin buluşma noktası olarak birçok proje hayata geçiriliyor” diye konuştu.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Ramazan’ın manevi atmosferinden çocukların da faydalanabilmesi amacıyla düzenlenen cami-çocuk buluşmalarının, Erzincan’daki diğer cami ve Kur’an kurslarında da sürdürülmesi planlanıyor. Bu tür etkinliklerin, çocukların manevi gelişimlerine katkıda bulunması hedefleniyor.