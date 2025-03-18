Erzincan’da Çanakkale Zaferi Anma Programı

PROGRAMIN DÜZENLENMESİ

Erzincan’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Erzincan Garnizon Şehitliği’nde yapılan törende Vali Hamza Aydoğdu, Şehitlik Defterine yazdığı mesajda “Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bu büyük destanı yazan, Çanakkale’yi geçilmez kılan ve bu cennet toprakları bizlere ebedi vatan yapan ve al bayrağın altında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, duayla ve saygıyla yad ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

MEZAR ZİYARETİ VE DUALAR

Vali Aydoğdu, ardından protokol üyeleri ve liseli gençlerle birlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfiller bıraktı ve dualar etti. Törenden sonra Müftülük Konferans Salonu’nda yapılan programa il protokolü, askeri ve sivil erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

ETKİNLİKLERİN DEVAM ETMESİ

Çanakkale Belgeseli’nin sinevizyon gösterisi ile devam eden programda ayrıca “Çanakkale” adlı oratoryo sergilendi. Anma programı, 18 Mart konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.