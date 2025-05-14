Erzincan’da Çarpışmada 4 Kişi Yaralandı

KAZA SONUCU YARALILAR ÖĞRENİLDİ

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu kazada dört kişi yaralandı. Mahmut P. tarafından kullanılan 41 H 4086 plakalı araç, Erzincan-Erzurum kara yolunun Yaylacık mevkisinde, Mustafa D. yönetimindeki 34 SS 3436 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KAZA YERİNE GÖREVLİ EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve kaza yerine 112 Acil Servis ile polis timleri hızla yönlendirildi. Kazanın etkisiyle yaralanan sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan B.P. ve L.İ. de yaralandı.

HASTANEDE SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.