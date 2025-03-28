Erzincan’da Çiriş Otu Tezgahlarda Satışta

ÇİRİŞ OTU TEZGAHLARDA YERINI ALDI

Erzincan’da doğal ortamda kendiliğinden yetişen, birçok faydası ile bilinen ve doğal antibiyotik olarak kabul edilen çiriş otu, tezgahlarda yerini aldı. Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden biten ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, Erzincan’da pazarcıların geçim kaynağı oluyor. Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve endemik türlerle öne çıkan Erzincan’da, ilkbahar aylarında dağlık bölgeler, orman ve dere kenarlarında çiriş otu toplanmaya başlandı. Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri bu bitkileri dikkatlice torbalara yerleştirerek evlerine taşıyor.

ÇİRİŞ OTUNUN TEDAVİ EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Zahmetle toplanan çiriş otları, çamur ve yabani otlardan arındırıldıktan sonra, vatandaşlar bunların bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırıyor. İhtiyaç fazlası olan çiriş otu ise kilogramı 100 liradan satılıyor. Yörede “gulik” olarak da bilinen bu ot, yemeklere lezzet katıyor. Çiriş otu genellikle çorba, gözleme ve konserve yapımında kullanılıyor. Seyyar satıcı İsa Kurt, doğada yetişen bu tür ürünlerin tamamen şifa kaynağı olduğunu ifade ederek, “Çok yararlı bir bitki, özellikle bağırsaklarında sorun olanlar için birebir şifa kaynağı. Kilo vermek isteyenler de tercih ediyor. Tamamen doğal yetişiyor” diyor.

VATANDAŞLAR ÇİRİŞ OTU İLE FARKLI YEMEKLER HAZIRLIYOR

Çiriş otunun çeşitli yemeklerde kullanılmasının yanı sıra, vatandaşlar da bu bitkiyi yemeklerinde tercih ediyor. “Ben bulduğum zaman hep alıyorum. Çorbasını, kavurmasını, böreğini yapıyorum. Ispanak gibi, pırasa gibi kullanıyorum” diyen vatandaşlar, doğal olan çiriş otunun avantajlarına dikkat çekiyor. Hormonlu yemeklerin yanında dağlarda kendi kendine biten bu sebzenin tamamen doğal olduğunu belirten tüketiciler, “Bunu yapıp yoğurtla yiyin. Tereyağında yapacaksınız. Kızartması da güzel oluyor” ifadelerini kullanıyor.

– ERZİNCAN