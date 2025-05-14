Erzincan’da Çocuklar Tiyatro Oyununu İzledi

ETKİLEŞİM DOLU BİR TİYATRO DENEYİMİ

Erzincan’da çocuklar, “Vagon Sahne Projesi” çerçevesinde raylar üzerinde sergilenen “Masal Treni” isimli tiyatro oyununu izleme fırsatı buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ’nin işbirliğiyle düzenlenen bu proje çerçevesinde, oyunun oynanacağı tren Erzincan Tren Garı’na ulaştı. Burada çocuklar ve aileleri, tiyatro deneyiminin heyecanını birlikte yaşadı.

ÜCRETSİZ OYUN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ücretsiz olarak sahnelenen oyun, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Oyun boyunca çocukların yüzlerindeki neşe dikkat çekti. Bugün saat 19.00’da ise “Misafir” adındaki tiyatro oyunu, izleyicilerin beğenisine sunulacak. Bu tür etkinlikler, çocukların sanata olan ilgisini artırmaya katkıda bulunuyor.