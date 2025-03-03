Erzincan’da Çocuklardan Polis İçin Konser Düzenlendi

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE DESTEK

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Biz Büyük Bir Aileyiz” projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde müzik kursu açılmıştı. Bu kursta müzik eğitimi alan çocuklar, polisler için özel bir konser programı düzenledi.

MÜZİK KURSU ETKİNLİĞİ

“Biz Büyük Bir Aileyiz” projesi doğrultusunda, Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen bu müzik kursunun amacı, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve onların sosyalleşmelerine destek olmaktı. Açılan kursta enstrüman eğitimi alan ilkokul öğrencileri, polis ekiplerine muhteşem bir konser verdi. Çocukların performansları, polislerin keyifle dinlediği anlarla dolu bir etkinliğe dönüştü.